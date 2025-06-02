Эксперт в сфере недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером оценил предложение возродить в России формат дореволюционных доходных домов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил о подготовке законопроекта о возрождении в России доходных домов. Депутат отметил, что до революции в России 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и 40% жилья в Москве приходилось на доходные дома.

Появление доходных домов составит конкуренцию текущим игрокам на рынке – частникам, которые сдают квартиры в аренду, а также компаниям, которые занимаются этим профессионально. При этом нужно отметить, что в настоящее время частично уже реализуются пилотные проекты, связанные с доходными домами. Так, полтора-два года назад в некоторых жилых кварталах, которые строят коммерческие застройщики, по договоренности с городом начали появляться первые корпуса под задачи так называемых доходных домов, деятельность которых регулируется государством. То есть государство по факту уже обкатывает такую систему. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Развитие института доходных домов в России может поспособствовать снижению цен на арендное жилье для конечных потребителей, считает эксперт.

«Государство сможет конкурировать с рыночными ценами на аренду. При этом арендаторы пока не понимают, какие риски могут возникнуть при снятии жилья в аренду у государства. К примеру, если съемщик жилья поцарапал мебель, то с частным арендодателем можно договориться о небольшой компенсации. Но то, как в подобных случаях будет действовать госструктура, пока непонятно. Если мебель была немного испорчена, то станет ли она требовать полного возмещения ее стоимости? Так что тут есть определенные нюансы. Но если до арендаторов, до представителей рынка недвижимости смогут грамотно донести ценность доходных домов, ценность съема квартиры у государства, то в итоге это может поспособствовать снижению цен на аренду жилья в стране», - сказал Ракута.

Специалист подчеркнул, что существенный эффект на рынок недвижимости и на цены на аренду может оказать только массовое строительство доходных домов в России.

«Полагаю, что в ближайшее время будет изучаться опыт пилотных проектов. Если отклик будет позитивным, если представители госструктур поймут, что доходные дома – это интересная и перспективная история, в которую есть смысл инвестировать, то она будет развиваться. Однако одномоментно принятие законопроекта о возрождении доходных домов на рынок не повлияет», - заключил собеседник.

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