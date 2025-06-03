Нейросеть назвала города, где сильнее всего подорожала вторичка

В мае 2025 года жильё на вторичном рынке подорожало в 49 крупных городах из 50 исследуемых. Об этом пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные SRG. Компания с помощью искусственного интеллекта рассчитала, как менялась средняя стоимость квадратного метра жилья в городах с самыми крупными рынками вторички на платформах объявлений, в том числе региональных.

Лидером по росту цен пятый месяц подряд стал Курск. За май стоимость квадрата увеличилась на 3,49%, до 105,7 тысячи ₽. Эксперты объясняют это тем, что квартиры в городе были изначально недооценены, а также сокращением предложения и дефицитом качественного жилья.

Второе место занял Барнаул, где квартиры подорожали в среднем на 2,84% по сравнению с апрелем, до 128,6 тысячи ₽ за м. На третьей строчке расположился Калининград — рост на 2,81%, до 138,2 тысячи ₽. Четвёртое место разделили Набережные Челны и Пермь: цена квадратного метра вторичного жилья в этих городах выросла на 2,76%, до 116,2 тысячи ₽ и 112,2 тысячи ₽ соответственно. Топ-5 замыкает Ижевск с ростом цен на 2,74%, до 97,2 тысячи ₽ за м.

Москва в мае заняла шестое место. Средняя стоимость квадратного метра на вторичке выросла к апрелю на 2,34%, до 358,5 тысячи ₽. Санкт-Петербург оказался на 11 месте — рост на 2,04%, до 229 тысяч ₽ за 1 м².

Вторичное жильё в мае подешевело только в Астрахани — на 0,24%, до 77,3 тысячи ₽. Цены в городе снижаются пятый месяц подряд. При этом в некоторых городах рост стоимости жилья начал замедляться, отмечают аналитики.

На рынок вторичного жилья влияют сдержанная ипотечная активность, насыщение отложенного спроса и корректировка ожиданий покупателей. С другой стороны, предложение нового жилья по-прежнему ограничено, что поддерживает спрос на вторичку, резюмируют в SRG.