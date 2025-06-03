Названы страны-лидеры в спросе на зарубежную недвижимость у россиян

В 2025 году Арабские Эмираты и Греция остались в числе пяти самых востребованных направлений среди россиян для приобретения недвижимости за границей. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

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Специалисты подчеркивают, что по итогам пяти месяцев 2025 года список наиболее востребованных у россиян стран для покупки недвижимости претерпел существенные изменения в сравнении с 2024-м.

На первом месте расположились ОАЭ. Лидерство страны связано с рядом важных факторов, которые делают ее привлекательной для инвестиций и иммиграции. В остальном рейтинге произошли изменения: появились новые страны, такие как Сербия, Турция и Кипр, говорится в материале. Также сообщается, что Сербия заняла второе место, Греция поднялась на одну позицию и теперь занимает третью строчку. Турция расположилась на четвертом месте, а Кипр — на пятом.

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В 2024 году в топ-5 вошли следующие страны: Эмираты, Венгрия, Франция и Греция. Замыкали пятерку лидеров сразу три направления с близким уровнем популярности: Индонезия, Таиланд и Испания.