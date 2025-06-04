Москвичам назвали места с дешевыми дачами в аренду

Лобня является самым дешевым районом Подмосковья, где можно арендовать дачу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

Эксперт отметил, что цены в регионе значительно разнятся, как и формат недвижимости — от дома для круглогодичного проживания до старого домика без удобств.

В Лобне, где жилье самое доступное, дом площадью 100 квадратных метров может обойтись в 50 тысяч рублей в месяц. В тройку самых доступных направлений вошли Коломенский и Богородский округа, где стоимость месячной аренды дачи составляет 50-60 тысяч рублей. На более дорогих направлениях — 70-80 тысяч рублей. Аренда на лето часто обходится дешевле, чем три отдельных месяца.

Также относительно недорогой является вся территория дальнего Подмосковья. На юге это Ступинский, Каширский районы (например, долина реки Оки). На востоке — Ногинский, Орехово-Зуевский, Шатурский районы (озера Мещеры). На западе — Можайский район. А на севере, кроме Лобни, Дмитровский и Талдомский районы.

Более дорогие популярные направления — Истра, Красногорск, Одинцово, Рублево-Успенское шоссе.

Недорогую дачу можно поискать и за пределами Подмосковья. Например, в Тверской области сдается дача за 20 тысяч рублей в месяц. Шурыгин отметил, что самые дешевые дачи значительно удалены от крупных городов, железнодорожных станций и автобусных остановок. Они подойдут владельцам автомобилей, а также тем, кто ищет тишины и уединения.

Ранее гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что аренда дач в Подмосковье и соседних областях за год подорожала в среднем на 34 процента. Цены на май 2025 года достигли 68 тысяч рублей в месяц, сильнее всего подорожание произошло в Смоленской области — на 57 процентов, до 57,8 тысячи рублей в месяц. В Рязанской цены выросли на 38 процентов, до 52,4 тысячи рублей в месяц, в Московской области — на 37 процентов, до 94,7 тысячи рублей в месяц.