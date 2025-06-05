В Госдуме назвали условия новой льготной ипотеки

Госдума разработала концепцию льготной ипотеки для участников специальной военной операции. Кредиты планируется выдавать под 2% годовых с первоначальным взносом 20%. Лимиты будут такими же, как по программе семейной ипотеки: 12 миллионов ₽ — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 миллионов ₽ — для остальных регионов. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Предполагается, что льготную ипотеку смогут оформить сами военные и их супруги. В случае гибели человека и отсутствия супруги оформить кредит смогут родители военного и совершеннолетние дети. Льготу можно будет сочетать с другими программами господдержки. При этом предлагается установить ограничение — заёмщик должен быть зарегистрирован в том регионе, где покупает жильё.

Законопроект ещё не внесён на рассмотрение в Госдуму. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что программа заработает летом 2025 года. Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов полагает, что законопроект примут не позднее осенней сессии. По его оценке, новая ипотека станет доступна в 2026 году. Создать льготную ипотеку для семей военных поручил Владимир Путин в мае этого года.

В России есть ипотека для военнослужащих, которые отслужили по контракту минимум три года. Однако государство оплачивает кредит только во время службы. Кроме того, при увольнении по неуважительной причине все деньги придётся вернуть.