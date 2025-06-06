В России предложили ввести льготную ипотеку для учителей и медиков

В Госдуме предложили ввести госипотеку для ученых, учителей и медработников. С соответствующей инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, передает агентство ТАСС.

По мнению парламентария, для данных категорий населения нужно создать отдельные льготные программы, аналогичные тем, которые были введены для специалистов IT-отрасли.

«Это представители не менее ценных, стратегических для страны профессий», — подчеркивает Миронов.

Решение жилищного вопроса, как поясняется, позволит справиться с колоссальным кадровым дефицитом, сохраняющимся в сфере медицины и образования. При нынешних ипотечных ставках и доходах ученым, педагогам и врачам просто недоступна покупка жилья, ведь цены автоматически вырастают в три-шесть раз, заявил Миронов. Процентная ставка для такой госпрограммы жилищного кредитования, по задумке депутата, составит 5 процентов. Проект поправок к закону находится в стадии разработки.

Ранее в России предложили расширить семейную ипотеку на семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Как полагают риелторы, мера поможет отечественным застройщикам в тяжелых условиях низкого спроса на жилье.