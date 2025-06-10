Россиянам назвали условие для строительства глухого забора на дачах

Поправки в законодательство ограничивают использование глухих ограждений на территории садовых участков. Об этом сообщил зампредсед комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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Он уточнил, что речь идет не о законе, а об изменениях в своде правил о застройке территорий садоводческих товариществ.

— Поправки в законодательство ограничивают использование глухих ограждений на территории садовых участков. Впредь заборы между участками должны быть прозрачными (например, это может быть сетка-рабица, деревянный штакетник с просветами) и высотой не более полутора метров, — рассказал депутат.

Колунов обратил внимание, что правила имеют обратную силу и обязывают собственников существующих глухих заборов привести их соответствие нормам или согласовать в нынешнем виде с соседями и председателем СНТ. Если забор не соответствует требованиям, то есть два варианта: письменно согласовать его с соседями или заменить.

— Еще предусмотрено исключение. Речь о случаях, когда установлен сплошной забор со стороны улицы, — резюмировал парламентарий в беседе с 360.ru.

Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук напомнил, что установка глухого ограждения возможна лишь вдоль улиц, тогда как между участками высота глухого забора свыше 1,8 метра нежелательна и может привести к наложению штрафа в отдельных регионах страны.

С 9 июня вступили в силу новые правила, согласно которым владельцы дачных участков не смогут закрыться от соседей сплошным забором. В случае, если владелец участка откажется сносить глухой забор, ему грозит штраф до 1,5 процента от кадастровой стоимости участка или до 10 тысяч рублей.