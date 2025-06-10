Рынок жилья зальет деньгами со вкладов: эксперты назвали сроки

Понижение ключевой ставки до 20% годовых, состоявшееся 6 июня, не станет причиной, по которой российские вкладчики начнут массово забирать свои деньги из банков.

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Такую оценку нынешней ситуации в финансовой сфере дали эксперты портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно прогнозам специалистов, руководство Центрального банка страны не будет резко понижать ставку рефинансирования. Максимальная скорость её уменьшения, как полагают аналитики, может составить не более одного процентного пункта за заседание.

Это значит, что к концу 2025 году размер ключевой ставки при самом позитивном сценарии не упадёт ниже 15-16%. С учётом этих расчётов, коммерческие банки могут опустить доходность по депозитам до диапазона 14-15% годовых. Как считают эксперты, это всё ещё достаточно высокий уровень для того, чтобы большинство граждан оставили свои деньги на вкладах.

Массовый отток денежных средств с депозитов, как полагают специалисты, может произойти в России не раньше 2026 года. Вкладчики начнут забирать свои сбережения, когда доходность по ним упадёт в район 10% годовых. Наиболее вероятной заменой депозитов в такой ситуации станут инвестиции в недвижимость, спрогнозировали аналитики.

Если падение ставки в 2026 году до 10% будет достаточно стремительным, рынок жилья буквально зальёт деньгами вкладчиков, предупредили аналитики. Такое развитие событий приведёт к резкому росту спроса, а значит и цен на квадратный метр во всех сегментах отрасли.