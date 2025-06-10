ФАС: не все иностранные партнеры могут приехать на ПМЭФ из-за цен на отели

Представители некоторых зарубежных участников Петербургского международного экономического форума жаловались, что не могут принять участие в ПМЭФ из-за высоких цен на проживание в городе в период проведения мероприятия. Об этом журналистам рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

"Государство очень большие вложения делает в проведение этих мероприятий, в инфраструктуру, в транспорт, в связь, в безопасность. И для этого должны приезжать инвесторы, участники из разных стран с целью дальнейших создания предприятий, развития, инвестиций, - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации с ценами на проживание в Петербурге в период проведения ПМЭФ. - Мы, поднимая цены на гостиницы, делаем невозможным участие для некоторых более скромных стран. У нас коллеги из Африки на форуме жаловались, что они не могут приехать к нам на форум".

Он подчеркнул, что этот вопрос важен не только для инвестиций в Россию, но и для инвестиций в другие страны.