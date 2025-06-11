За пять лет стоимость частных домов в Сочи выросла на 50 процентов

С мая 2020 года по май 2025 года стоимость домов в курортном городе увеличилась на 44,7 процента или на 10,53 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании компании ОНИКС-Недвижимости, которое есть в распоряжении "РГ".

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Если весной 2020 года частный дом в Сочи можно было купить за 23,57 миллиона рублей, то в мае 2025 года средняя цена на такую недвижимость составила 34,1 миллиона рублей.

При этом с начала года такие объекты подорожали в среднем на 14,6 процента или на 4,35 миллиона рублей. Однако в сравнении с годом ранее стоимость частных домов в Сочи снизилась на 13,4 процента или на 5,27 миллиона рублей.

Сегодня на продаже в Сочи находятся почти четыре тысячи частных домов. Самый дорогой из них стоит 1,3 миллиарда рублей, а самый просторный имеет площадь почти 3,3 тысячи квадратных метров.