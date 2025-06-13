Краткосрочная аренда загородных домов в РФ подорожала на 14% за год

Стоимость краткосрочной аренды загородных домов в России выросла до 14% за год, сообщил ТАСС руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

"Средние ставки краткосрочной аренды загородных домов в РФ в начале июня 2025 - 13,9 тыс. руб. За год показатель вырос на 14% (с 12,2 тыс. руб. за сутки)", - рассказал Попов.

По его словам, самые высокие ставки аренды домов на Камчатке и Приморском крае (28 и 21 тыс. рублей за сутки соответственно).

"Самый сильный рост в годовом выражении зафиксирован в Костромской, Владимирской и Ивановской областях - на 35%, 34% и 33% соответственно (среди регионов с достаточным объемом выборки). Минимальный рост ставок - в Оренбургской, Астраханской и Ульяновской областях (во всех трех регионах - на 2%)", - отметил Попов.

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании "НДВсупермаркет недвижимости" Елены Чегодаевой, за год стоимость месячной аренды домов в Подмосковье выросла от 10 до 20% в зависимости удаленности от МКАД, локации и качественных характеристик дома.

В среднем цена аренды составляет от 100 до 400 тыс. рублей в месяц на дома, расположенные до 50 км от МКАД, отметила эксперт.

Спрос вырос

Сейчас на рынке аренды загородных домов и таунхаусов, которые распложены в 80 км от МКАД, находится порядка 2 тыс. предложений. Спрос на аренду загородных в сезон остается традиционно высоким. Это связано с несколькими причинами: сокращение возможностей выезда за границу, увеличение работающих на удаленке и рост рыночных ипотечных ставок, которые делают проблематичным покупку загородного дома и переориентируют потребителей на аренду, рассказала ТАСС Чегодаева.

По сравнению с прошлым годом спрос на аренду загородных домов вырос на 20-25%, добавила эксперт.