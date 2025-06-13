Специалист рассказал о способах сэкономить при аренде квартиры

Специалист Жуков рассказал о способах сэкономить при аренде квартиры
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков рассказал, как можно сэкономить при аренде квартиры.
«При поиске жилья важно грамотно спланировать бюджет для аренды так, чтобы ежемесячные платежи были максимально комфортны», — цитирует эксперта Life.ru.
По словам специалиста, следует выбирать варианты, где в стоимость аренды включены коммунальные платежи, а общая сумма не превышает 40% от ежемесячного дохода.
Также аренда жилья с ремонтом, мебелью и бытовой техникой позволит сэкономить в будущем на покупке основных предметов обихода, добавил эксперт.
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