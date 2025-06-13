Для собственников готовят новые правила: владеть квартирой станет дороже

Владельцам жилья в России стоит подготовиться к тому, что содержание недвижимости со временем будет становиться всё дороже.

© Deita.ru

Об этом предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, ежегодно в стране увеличиваются взносы на капитальный ремонт, несмотря на пессимистичные заявления региональных властей о нехватке средств в соответствующем фонде для выполнения запланированных работ.

В связи с этим, как отметила специалист, правительство России уже внесло несколько поправок в правила финансирования капремонта — все они направлены на устранение дефицита денежных ресурсов в этой сфере.

Например, недавно было введено новое правило: формирование фонда капитального ремонта на спецсчёте прекращается, если уровень собираемости средств достигает 60%, тогда как ранее он составлял 50%.

Тенденция к аккумулированию взносов и повышению уровня их собираемости продолжается, заявила Сивакова. Минстрой РФ также объявил о подготовке нового законопроекта в этом же направлении.

Документ предполагает расширение оснований для дифференциации размеров взносов для отдельных домов, учитывая наличие или отсутствие задолженности по уже выполненным работам по капремонту.

Кроме того, планируется сократить максимальный срок, за который собственники квартир в новостройках обязаны платить за капремонт. Сейчас он составляет пять лет на федеральном уровне, а предлагается установить этот срок равным одному году.

При этом, как рассказала юрист, во многих регионах ещё сохраняется пятилетний срок отсрочки взимания взносов. Однако с новыми поправками его придётся сократить. В свете того, что гарантийные обязательства застройщиков были сокращены с пяти до трёх лет, становится очевидным, кто будет отвечать за устранение скрытых дефектов в новостройках.

Также планируется запретить снижение ранее установленного размера взноса на капремонт в случае недостаточности средств фонда для выполнения обязательств.

Снизить расходы можно инициативой по формированию взносов на спецсчёте и своевременным устранением недостатков дома управляющей компанией — в рамках текущего ремонта общего имущества, пока он не перерос по масштабу в капитальный ремонт, заключила эксперт.