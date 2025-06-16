Владельцев квартир без счетчиков могут обязать платить за воду в два раза больше

В Минстрое РФ выступили с инициативой повысить плату за воду для собственников квартир, которые до сих пор не установили счетчики. Соответствующий законопроект появился на портале правовых актов.

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В нем предлагается увеличить для таких квартир повышающий коэффициент с 1,5 до 3. Целью является уменьшение количества собственников жилых помещений, которые до сих пор не оборудовали их приборами учета.

Кроме того, предлагается изменить плату и для тех, кто самовольно подключился к инженерно-коммунальной инфраструктуре дома.

«К 2012 году все помещения, в которых была техническая возможность поставить приборы учета, должны были быть этими приборами оборудованы. Точно так же, как и многоквартирные дома. Но, к сожалению, до сих пор порядка 30—40% квартир, в которых можно было поставить эти приборы учета, живут без них», - объяснила смысл инициативы Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с RT.

В то же время эксперт отметила, что лучшим способом воздействия на таких собственников стали бы штрафы.