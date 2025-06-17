Россиянам могут запретить приобретать недвижимость за наличные

Генпрокуратура поддержала введение запрета на сделки по недвижимости за наличные — ранее подобную инициативу выдвигали депутаты Госдумы. Об этом во вторник, 17 июня, пишут «Известия».

© Вечерняя Москва

Отмечается, что в России наблюдаются случаи дистанционного мошенничества в жилищных сделках.

Сообщается, что в последние годы количество случаев аферы увеличивается: так, в 2022 году было зафиксировано более шести тысяч преступлений, связанных с лишением квартир. В 2023 году их количество превысило восемь тысяч. Суммарный ущерб составляет более десятка миллиардов рублей.

— Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики, — заявила автор инициативы Светлана Разворотнева в разговоре с газетой.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил, что российский рынок недвижимости рискует стать «бомбой замедленного действия» из-за нецелевого льготного кредитования, которое спровоцировало взлет цен как на первичном, так и на вторичном рынках. По словам финансиста, стремление к «хоть какому-то льготированию» повлекло за собой рост продаж квартир и увеличение объема ипотечных займов, а также покупку жилья с высоким ценником.