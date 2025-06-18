Риелтор спрогнозировала повышение цен на съемное жилье в Москве на 30%

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве подскочит на 10-30% в июле и августе, когда в столицу приедут студенты, однако, пока можно будет поймать выгодные предложения.

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Об этом Life рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Прямо сейчас можно поймать самые приятные цены на аренду. Скромная квартира в спальном районе сейчас стоит 40 тыс. рублей, в августе и июле, я думаю, она может стоить и 50 тыс.», — сказала эксперт.

По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных российских городах. Так, например, в Санкт-Петербурге к середине лета цены на долгосрочную аренду также подскочат на 10–30%. Перескокова отметила, что в регионах обычно складывается более стабильная ситуация.

Впресс-службе сервиса «Яндекс Аренда» «Газете.Ru» до этого рассказали, что съемные однокомнатные квартиры в мае подешевели в трех российских городах-миллионниках. Больше всего — в Екатеринбурге: на 6,9% за месяц, до 31 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде арендовать «однушку» стало дешевле на 3,5% (за 30 тыс. рублей), в Самаре — на 1,7% (за 25 тыс. рублей).