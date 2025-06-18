«Квартиру в корзину»: как будет работать продажа недвижимости через маркетплейсы

Основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщила, что маркетплейс планирует начать продажу недвижимости. По ее словам, компания ведет переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами для реализации квартир через платформу. Как будут продавать недвижимость через маркетплейсы и какой тогда будет итоговая стоимость, «Вечерняя Москва» обсудила с ипотечным брокером Дмитрием Ракутой.

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Отберут ли маркетплейсы «хлеб» у агентств недвижимости

По мнению эксперта, едва ли на данный момент идет речь о продаже вторичного рынка недвижимости, поэтому, скорее всего, Wildberries планирует реализовывать новостройки.

— Но это, на мой взгляд, история для привлечения внимания. Возможно, маркетплейсу и застройщикам получится договориться о неких условиях: например, если платформа приводит клиента (а у них достаточно большая база), то, может быть, она будет получать какое-то вознаграждение за это, — предположил Ракута. При этом он заверил, что агентствам недвижимости пока волноваться не о чем — спрос на их услуги будет. — А вот появится ли он в этом случае у Wildberries — вопрос. Когда речь идет о покупке недвижимости, важно общение с человеком. А маркетплейс предлагает положить в корзину однокомнатную квартиру либо студию и начать оформлять сделку с закрытыми глазами, — подчеркнул эксперт.

При этом он допускает, что маркетплейс предоставит консультантов в онлайн- или офлайн-формате.

— Однако я не сильно верю в возможность реализации таких сделок на площадках для торговли, поскольку покупка недвижимости — ответственное дело. В такие периоды, когда недвижимость и рынок, в том числе застройщики, находятся в дисбалансе, нужно анализировать любой проект, а не просто добавлять квартиру в корзину. Но это, наверное, больше будет исключением из правил, чем обыденностью, — отметил Ракута.

А готов ли покупатель?

Кроме того, остается вопросом готовность пользователей маркетплейсов к покупке недвижимости на платформах, заметил собеседник «ВМ». Он напомнил о запуске продаж на таких площадках автомобилей.

— Рынку это «не зашло». Возможно, с продажей квартир на маркетплейсах будет та же история, — отметил брокер. — Вопрос заключается в том, будут ли вообще покупатели готовы заключать такие серьезные сделки, как покупка недвижимости, на площадках маркетплейсов. Одно дело — заказать какую-то вещь для дома, производителем которой в большинстве случаев является Китай, и другое — «вшить» в маркетплейсы недвижимость.

К такому вопросу, как приобретение недвижимости, нужен тщательный и серьезный подход, уверен специалист.

— В среднем человек за всю жизнь покупает квартиру один или два раза. Наверняка клиенту захочется приехать в офис продаж застройщика, поговорить с каким-либо независимым экспертом по недвижимости и узнать его мнение. Пока он общается с застройщиком или агентом, они закрепляют за собой этого покупателя. И тогда покупка на маркетплейсе теряет свою актуальность, — объяснил собеседник «ВМ».

Стоимость квартир на маркетплейсах

Что касается стоимости таких квартир — может быть создан некий пилотный проект, в рамках которого покупателям будет предоставляться скидка при оформлении недвижимости непосредственно на маркетплейсе.

— Я думаю, что массового отклика у рынка и покупателей эта история не получит, если только в какой-то период времени не будут предложены какие-то дополнительные скидки, — добавил Ракута.

Ранее Генпрокуратура России поддержала инициативу о запрете сделок с недвижимостью за наличные. Эта мера призвана защитить граждан от мошенников. Как это решение повлияет на россиян, выясняла «Вечерняя Москва».