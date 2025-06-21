Мутко: Пик высоких ипотечных ставок в РФ пройден

Пик высоких ипотечных ставок в России пройден, вслед за снижением Центробанком ключевой ставки ряд банков объявили о снижении ставок по ипотеке, однако уровень выше 20% все еще является заградительным. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

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По словам Мутко, решение Банка России снизить ключевую ставку до 20% "можно интерпретировать как знак того, что пик высоких ставок пройден". Однако при этом в ЦБ отметили, что далее шаги будут зависеть от динамики инфляции, а денежно-кредитные условия еще какое-то время останутся жесткими.

Гендиректор ДОМ.РФ обратил внимание на то, что ряд банков после озвученного регулятором решения объявили о снижении ставок по ипотеке.

"Но уровень выше 20% (сегодня ставки - порядка 26%) - все еще заградительный. Говорить о восстановлении рынка и возможном начале его роста, конечно, преждевременно", - подчеркнул Виталий Мутко.

Также он спрогнозировал снижение к концу года ключевой ставки до 16-17%. При таких уровнях можно "увидеть начало восстановления рыночной ипотеки", добавил Мутко.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ заявил, что говорить о расширении льготных ипотек преждевременно.