Аренда квартир в Москве ползет в гору

Цены на съемные квартиры высоки, как никогда, но они хотя бы замедлили рост. Самые дешевые варианты по-прежнему придется искать в Зеленограде и районах вроде Выхино-Жулебино, но и в центре можно найти недорогой вариант.

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Средняя цена долгосрочной аренды квартир в Москве продолжает расти, хотя и более медленными темпами, чем год назад. По данным сервиса Яндекс Аренда, в мае 2025 года в среднем цена за месяц составила 85 000 рублей, что на 0,7 процента выше апрельского показателя и на 11,3 процента больше, чем в мае 2024 года. При этом общее количество доступных для аренды квартир в столице за месяц сократилось на 7 процентов, но за год выросло значительно — на 29,9 процентов.

В течение мая арендные ставки выросли почти во всех округах. Наибольший месячный прирост зафиксирован в Северном округе (+2,2 процента — до 105 000 рублей в месяц), Юго-Западном (+2 процента — до 79 800 рублей) и Западном (+1,8 процента — до 112 100 рублей).

Снижение цен отмечалось только в Зеленограде (–4,3 процента — до 45 600 рублей), центре Москвы (–1,3 процента — до 237 300 рублей) и Новомосковском округе (–1,2 процента — до 59 200 рублей).

Количество предложений в мае уменьшилось повсеместно, сильнее всего — в Новомосковском округе (–11,9 процента) и меньше всего — в Северном (–4 процента).

© Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Если посмотреть цифры за последний год, аренда подорожала во всех без исключения округах Москвы. Самый значительный годовой рост показали Новомосковский (+17,2 — до 59 200 рублей), Северный (+17,2 процента — до 105 000 рублей) и Восточный (+16,4 процента — до 68 200 рублей) округа. Предложение жилья за год также увеличилось везде: от +7,6 процента в центре до +63 процентов в Зеленограде.

Руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков пояснил динамику цен: «Во многом медианная стоимость съемного жилья за год выросла за счет инвестиционного жилья. Часть лотов из недавних новостроек перешли на рынок долгосрочной аренды. Такие квартиры сдаются дороже благодаря новому ремонту, современной мебели и технике». При этом он отметил замедление роста: «Относительно мая 2024 года мы отмечаем увеличение стоимости в столице на 11,3 процента, тогда как в 2024 году он составлял 15,5 процента. К снижению годовой динамики в этом году мог привести выход в сегмент долгосрочной аренды большого объема квартир массового сегмента из числа нераспроданной вторичной недвижимости».

Самыми доступными для арендаторов остаются Зеленоградский (45 600 рублей в месяц), Новомосковский (59 200 рублей) и Восточный (68 200 рублей) округа. Центральный административный округ (ЦАО) лидирует по стоимости: средняя цена здесь составляет 237 300 рублей в месяц. Однако даже в центре можно найти варианты подешевле: студии — от 53 000 рублей, «однушки» — от 60 000 рублей, «двушки» — от 59 000 рублей, «трешки» — от 85 000 рублей.