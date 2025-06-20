Россиян предупредили о неизбежном росте цен на жилье

В 2028 году цены на недвижимость в России неизбежно начнут расти из-за сокращения ввода новостроек. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РБК.

Он отметил, что уже сейчас в России выдается значительно меньше разрешений на строительство многоквартирных домов. По словам Хуснуллина, число получаемых документов упало на 28%.

«Это приведет к тому, что уже в 2028 году многоквартирного жилья будет на 30% меньше. А это означает, что даже если стабилизируется финансовая ситуация, будет ипотека, у людей будут деньги и возможность покупать квартиры, а жилья на рынке не будет. То есть цены на него вырастут», — добавил вице-премьер.

Он отказался прогнозировать, насколько именно стоимость недвижимости может взлететь, однако выразил уверенность, что это «точно» произойдет.