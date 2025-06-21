Россиянам рассказали о правовых аспектах установки забора на дачном участке

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT, что в последнее время в СМИ активно обсуждаются потенциальные изменения в правовом регулировании установки глухих заборов между земельными участками частных владельцев.

Собеседник RT отметил, что федерального запрета на глухие заборы между участками не существует, и на данный момент не принималось никаких новых федеральных законов или нормативных актов, регулирующих данный вопрос.

«Что касается регулирования правоотношений по теме заборов, то оно осуществляется на основе СП 53.13330.2019, который применяется к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ). Данный свод правил рекомендует установку прозрачных ограждений высотой от 1,2 до 1,8 м между соседними участками. Однако при наличии письменного согласия соседа и одобрения правления СНТ допускается установка глухих конструкций», — рассказал парламентарий.

Прежде чем устанавливать забор, он советует выяснить региональные нормы, которые могут различаться в зависимости от субъекта России.

Вместе с тем собеседник RT обратил внимание на то, что демонтаж забора возможен только по решению суда в случае, если будет доказано, что забор существенно затеняет участок, нарушает вентиляцию или выходит за установленные границы участка.

«Важно отметить, что в случае конфликта между правом собственности и рекомендациями или уставными положениями СНТ необходимо учитывать, что уставы товариществ не могут умалять или отменять конституционное право собственности. Если владелец участка не является членом СНТ, требования товарищества к установке заборов для него необязательны», — объяснил Гаврилов.

Необходимо учитывать, что существующие заборы не требуют срочного демонтажа, за исключением случаев, когда доказан ущерб соседу в судебном порядке и имеется вступившее в законную силу судебное решение.

«Для упрощения рассмотрения споров с правовой точки зрения необходимо решить вопрос с противоречащими нормами СП и СНиП и заменить их четкими федеральными правилами, потому что пока что судьба заборов решается не законами, а зависит от настроения соседа», — заключил депутат.

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