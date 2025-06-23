За фальсификацию решений собраний собственников жилья предлагают сажать на 5 лет

В Госдуму поступил законопроект о привлечении к уголовной ответственности виновных в фальсификации решений собственников жилья. Автор инициативы, депутат Евгений Марченко предлагает приравнять такие действия к экономическим преступлениям, следует из текста документа. Действующее законодательство позволяет привлекать к уголовной ответственности за подделку документов, но не содержит отдельного наказания за фальсификацию решений собственников.

«По своей правовой природе фальсификация решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме напрямую связана с экономическими преступлениями, поскольку решения общего собрания собственников напрямую влияют на экономическую деятельность по управлению многоквартирным домом, определяют важные финансовые вопросы (выбор способа управления, принятие решений о получении кредитов и займов, размер платы за содержание жилого помещения, выбор управляющей компании, распоряжение общим имуществом и т.д.)», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В числе примеров фальсификаций депутат назвал составление недостоверных протоколов. Они появляются, когда собственников не допускают голосованию, не извещают о собрании, используют подложные доверенности.

«Существующие механизмы гражданско-правовой защиты недостаточно эффективны для предотвращения и пресечения подобных нарушений, поскольку не создают достаточного превентивного эффекта. <…> Отсутствие уголовной ответственности за данные деяния создает риски для реализации программ капитального ремонта, благоустройства и других программ, требующих решений общих собраний. Существующая ситуация подрывает доверие граждан к институту общего собрания собственников как основному органу управления многоквартирным домом», — отметил депутат.

Законопроектом предусмотрены штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об отчетности управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов. Они должны будут предоставлять жильцам отчеты о работах, затратах и качестве предоставленных услуг по форме, утвержденной Минстроем России.