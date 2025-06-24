Президент РФ подписал закон, запрещающий названия жилых комплексов на иностранных языках

Названия жилых комплексов в рекламных материалах будет запрещено писать на иностранных языках. Для это можно использовать только кириллицу. Такая норма включена в закон о внесении изменений в нормативного-правовые акты, которые регламентируют размещение информации в публичном пространстве.

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Закон подписал 24 июня Президент РФ Владимир Путин. Изменения внесены, в том числе, в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

«Наименование объекта (группы объектов) капитального строительства, наименование малоэтажного жилого комплекса коммерческие обозначения, индивидуализирующие соответственно объект (группу объектов) капитального строительства, малоэтажный жилой комплекс, которые застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства должны быть выполнены только с использованием кириллицы», — сказано в тексте документа.

Эта норма вступит в силу с 1 марта 2026 года. Она не будет распространятся на жилые комплексы, которые были введены до указанной даты.