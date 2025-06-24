Более 40% девелоперов рассматривают текущую ситуацию как время для роста — эксперт
Более 40% девелоперов рассматривают текущую ситуацию, связанную с сокращением ипотеки и охлаждением рынка, как время для роста, заявил на форуме недвижимости «Движение» заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.
По его словам, сейчас девелоперы разделились на три группы. Первая продает проекты, сокращая долговые обязательства, вторая — старается удержать долю рынка. Третья, самая многочисленная — рассматривает кризис как время для реализации новых возможностей.
«Группа, которая рассматривает текущее время как время для роста и для возможностей, это 41% нашего кредитного портфеля. Копнули еще дальше, может быть что-то не так, у ребят какой-то необоснованный оптимизм. Видим следующее, что в основном, по своему подавляющему большинству, это компании, которые последние годы развивались сбалансированно, избегали рискованных финансовых решений, инвестировали в продукты, развивали бизнес-процессы, собственно, саккумулировали подушку безопасности», — сказал Медведев.
Большинство проблем, по его мнению, носят циклический характер.
«За каждым циклом снижения следует всегда восстановление и дальнейший рост. Возможно, вот именно сейчас то время, когда нужно задуматься над тем, как дальше развиваться», — добавил представитель банка.
Ранее руководители 65% строительных компаний оценили экономическую ситуацию в отрасли как «удовлетворительную» во II квартале 2025 года, следует из результатов опроса Росстата. Лишь 10% сочли ее «неудовлетворительной», тогда как 14% выразили мнение, что ситуация «благоприятная».