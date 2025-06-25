Средняя площадь покупаемого жилья снизилась до 47,3 кв. м в 2024 году

Средняя площадь приобретаемого жилья россиянами снизилась 47,3 кв. м в 2024 году. Для сравнения, на пике в 2015-м она составляла 54,3 кв. м, рассказал на форуме недвижимости «Движение» основатель и руководитель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

За отметку ниже 50 «квадратов» показатель опустился в 2022 году (48,7 кв. м), в 2023-м же средняя площадь покупаемой квартиры достигла 47,5 кв. м.

Вместе с этим Хусаинов отметил, что на цену жилья также начал влиять и уровень ее расположения. То есть, чем выше квартира, тем дороже «квадраты» в ней. Так, прирост цены относительно 1-5 этажа на 6-10-й составляет 2,48% а от 21 этажа — 5,18%.

Ранее Движение.ру рассказывало, что средняя этажность новостроек в РФ достигла 14,5 этажей с начала года. Для сравнения, в 2019 году данный показатель составлял 13,7 этажей.