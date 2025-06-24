ГК «Паритет» начала строить в Самаре квартал комфорт-класса за 10 млрд рублей

Группа компаний «Паритет» начала в Самаре строительство 180 тыс. кв. м жилья комфорт и комфорт-плюс классов. Проект комплексного развития территории реализуют на территории площадью 16,5 га. Инвестиции в проект составят более 10 млрд руб., сообщили на полях форума недвижимости «Движение».

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Перед запуском проекта компания в течение 2024 года проанализировала территорию на предмет транспортной доступности, демографической ситуации и потребности местных жителей в социальной инфраструктуре. Также была проведена серия переговоров с местными властями.

Построить современный район застройщик планирует к 2031 году. Помимо домов предполагается строительство пешеходных бульваров, уютных общественных пространств, школы на 900 мест, детского сада на 240 мест и т. д. Все существующие на территории значимые объекты застройщик обещает сохранить и органично вписать в новую застройку.

Коммерческая недвижимость займет 20 тыс. кв. м. Район будет рассчитан на проживание более 6,2 тыс. человек.

В апреле 2025 года Самара стала лидером по росту стоимости квадратного метра за год — в 3,4 раза, до 141 тыс. руб.