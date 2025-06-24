«Движение» становится социальной сетью рынка недвижимости

«Движение» становится социальной сетью, объединяющей всех участников рынка недвижимости, а также игроков из других отраслей, так или иначе соприкасающихся с этой сферой.

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Об этом заявил основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин на пресс-конференции, прошедшей в первый день форума, 24 июня 2025 года, на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

«Движение» делает серьезный шаг и становится социальной сетью рынка недвижимости. Теперь компании и специалисты могут создавать профили, размещать вакансии и тендеры, вести ленты, общаться и быть частью профессионального сообщества. Наша цель — создать среду открытого взаимодействия, где важны не только бизнес-задачи, но и партнерство. Потому что «Движение» — это не просто рынок, это общество, где нас объединяют смыслы и ценности. Путь «Движения» — это путь отношений. Только через них возможен рост.

Сайт Движение.ру, созданный как цифровая платформа для рынка недвижимости, из информационного ресурса с лентой новостей, маркетплейсом и разделом «Работа» превращается в социальную сеть профессионального взаимодействия — с полноценным нетворкингом, личными профилями, мессенджером и экспертным контентом.С запуском нового функционала формируется цифровая среда для профессионального общения и сотрудничества. Ключевым элементом обновления стал мессенджер, доступный всем зарегистрированным пользователям. Теперь все участники сети могут общаться напрямую. В мессенджере можно обмениваться сообщениями, файлами, изображениями. В разделе «Работа» это означает прямую коммуникацию без посредников: возможность договориться о собеседовании, обсудить условия. В маркетплейсе — это площадка для диалога между заказчиком и исполнителем.

Еще одно важное нововведение — профили пользователей. Ранее на сайте Движение.ру можно было создать только профиль компании, отражающий ключевые характеристики: опыт, проекты, награды, количество сотрудников. Теперь у каждого пользователя появляется личная страница: с блогом, возможностью публиковать контент, подписываться друг на друга. Это формирует персонализированную профессиональную среду, где каждый может проявить себя как эксперт.

Также компании получили инструменты для активной коммуникации: можно вести собственную новостную ленту, делиться обновлениями, запускать блоги, а также предлагать свои материалы к публикации на главной ленте Движение.ру — после утверждения редакцией. Эксперты могут подать заявку на верификацию и также публиковать материалы в общей ленте.

Отдельное внимание уделено развитию маркетплейса. На Движение.ру запускается функционал тендеров: компания может разместить тендер с описанием задачи и сроками, другие участники — откликнуться, предложить условия, пройти этапы отбора. Это важный шаг к формированию полноценной профессиональной B2B-среды.

Одной из ключевых новинок стала собственная разработка платформы — цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта по имени Движок. Он помогает ориентироваться в соцсети: найти нужную информацию, новости, дать рекомендации по созданию вакансии или составлению резюме, аналитическую справку по рынку, включая ипотеку и другие вопросы. Он выполняет функции сквозного поиска и персонального помощника, обучаясь с каждым днем и повышая эффективность взаимодействия с платформой.

«Все, что реализовано на Движение.ру, нацелено на формирование профессионального сообщества рынка недвижимости. Это пространство, где девелоперы ищут подрядчиков, компании договариваются о проектах, специалисты находят работу, а эксперты делятся опытом. Здесь нет случайной аудитории — только те, кто действительно вовлечен в рынок: строит, инвестирует, развивает, ищет решения и партнерства», — отметил исполнительный директор Движение.ру Максим Пыж.

Все инструменты объединяются в едином личном кабинете, а через него пользователь получает доступ ко всем продуктам и сервисам Движение.ру: от форума до маркетплейса. Чтобы стать частью этой среды, необходимо зарегистрироваться. Теперь социальная сеть Движение.ру — это хаб всей профессиональной жизни в недвижимости. И он открыт для вас.