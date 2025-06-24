Профессор прогнозирует падение спроса на жилье

Снижение ключевой ставки cкорее всего будет медленным, поэтому платежеспособный спрос на жилье в 2025-2026 годах будет невысоким. Такое мнение высказала на форуме "Движение" в Красной Поляне профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

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В ближайшие годы экономика будет замедляться, считает профессор. В городах добывающей промышленности в ближайшие два года денег много не будет, в некоторых городах обрабатывающей промышленности деньги есть, но не факт, что они будут там через три года. Есть большая вероятность, что в 2025 году гонка зарплат прекратится, говорит Зубаревич. В марте нынешнего года реальная зарплата с учетом инфляции уже не росла, отмечает она. Стагнация приводит к тому, что сокращается число вакансий.

Все это нужно учитывать девелоперам при планировании новых проектов и прогнозирования спроса на них.

Кроме того, на спрос на жилье влияет демография. В ближайшие пять лет на рынок труда, а затем на рынок недвижимости выходит небольшое по количеству поколение, их на 30% меньше и как работников, и как покупателей жилья, говорит эксперт.

Объемы ввода жилья пока поддерживаются индивидуальным жилищным строительством и строительством и регистрацией дач. При этом многоквартирное строительство уже в 2024 году ушло на 12% в минус. В январе-мае 2025 года ввод жилья во многих регионах был больше, чем годом ранее. Но это, по мнению Зубаревич, объясняется переносом ввода жилья, которое должно было быть достроено в IV квартале 2024 года. При этом показатели мая отстают от показателей прошлогоднего мая на 17%, к концу года "будет минус", констатирует Зубаревич.

В трети регионов уже пошли вниз цены на жилье на вторичном рынке, отмечает профессор. При этом на первичном рынке этого не наблюдается - девелоперы цены не опустят, считает она.