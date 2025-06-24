Власти Приморского края инициируют пересмотр условий дальневосточной ипотеки

Правительство Приморского края намерено предложить федеральным органам власти пересмотреть параметры программы «Дальневосточная ипотека». Действующие условия уже не соответствуют ситуации на рынке жилья, сообщила на форуме недвижимости «Движение» заместитель председателя правительства региона Ольга Иванникова.

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Максимальный размер кредита по действующей программе составляет 6 млн руб. Власти региона считают необходимым увеличить эту сумму.

Также они предлагают увеличить максимальный возраст определенных категорий граждан, которые могут претендовать на дальневосточную ипотеку. Сейчас возрастной ценз установлен для молодых и неполных семей: возраст обоих супругов не должен превышать 36 лет. Для других категорий участников программы таких ограничений нет.

Более 80% ипотечных сделок на рынке жилья ДФО совершается с помощью дальневосточной ипотеки. Эта программа служит главным драйвером спроса на новостройки, вторичную недвижимость и ИЖС, сообщил ранее ИА «Движение.ру» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Кроме того, многодетные жители ДФО получают по 1 млн руб. на рождение третьего и последующего детей. Эта сумма почти полностью покрывает первоначальный взнос по ипотеке.

Программа Дальневосточной и Арктической ипотеки позволяет заемщикам получить кредит по ставке не более 2% годовых на весь срок действия договора. Деньги можно потратить на приобретение или строительство жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации. Программа действует до 31 декабря 2030 года.