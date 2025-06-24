На побережье Краснодарского края строится 30 апарт-отелей

На побережье Краснодарского края в настоящее время возводится 30 апарт-отелей. Об этом на полях форума недвижимости «Движение» рассказали эксперты консалтинговой компании Macon.

© Движение

Средняя стоимость 1 кв. м в апарт-отеле достигает 650 тыс. рублей. Речь идет о номере с готовой отделкой и меблировкой. При этом реальная доходность проектов не превышает 8%.

Движение.ру в апреле рассказывало, что средняя цена предложения на рынке сервисных апартаментов в Санкт-Петербурге за пять лет выросла на 79% и достигла 276,3 тыс. руб. за кв. м в IV квартале 2024 года.