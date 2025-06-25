Квартирами в бизнес и элит-классах недовольны 84% россиян

Почти все (84%) россияне, имеющие квартиры класса бизнес и выше, выразили недовольство их качеством. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на социологическое исследование аналитиков сертификации новостроек Urban Grade.

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Большинство (75%) респондентов разочаровались качеством и уровнем выбранных застройщиком финишных отделочных материалов (керамической плиткой, напольным покрытием, обоями). В итоге ожидания покупателя после просмотра визуализаций будущей квартиры не совпали с конечным результатом.

Чуть меньше (67%) опрошенных остались недовольны системой «умный дом», поскольку она не работала полностью или частично. Почти столько же потребителей (66%) не удовлетворены качеством инженерных систем, в основном, вентиляцией.

Меньше всего разочарований у покупателей дорогого жилья от качества установленных девелопером входных и межкомнатных дверей, стеклопакетов и сантехники — 34%, 27% и 23% соответственно.

«Отделка в дорогих сегментах — это +20-25% к стоимости лота, коммунальные платежи в среднем тоже дороже на 20–30%, а устранение дефектов может обойтись новоселу в большую сумму», — отметила Ольга Хасанова.

За май 2025 года новостройки бизнес-класса подорожали на 16,4%, элит-класса — на 14,5%, подсчитали в «Яндекс Недвижимость». Количество предложений для бизнес-класса выросло на 3,9%, а для элит-класса — на 6,3%.