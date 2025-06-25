В Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с инициативой снизить ставку по программе «Семейная ипотека» в два раза — с 6 до 3% годовых. Это письмо есть в распоряжении РИА Новости.

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По словам политика, даже действующие льготы недоступны многим россиянам. Он отметил, что семьи с детьми часто хотят улучшить условия — продать старую квартиру и с помощью кредита купить жилье побольше. Но из-за долгих процедур оформления многие остаются без крыши над головой, а съем квартиры — это дополнительные траты, которые не всем по силам.

В связи с этим фракция СРЗП предложила разрешить заключать договор ипотеки с нулевым первоначальным взносом — при условии залога единственного жилья. Банк в таком случае сможет продать квартиру и использовать средства для погашения долга.

Миронов также напомнил о других инициативах партии: списание ипотеки многодетным, жилье в соцнаем с правом выкупа, маткапитал 1,4 млн рублей на третьего ребенка и освобождение от НДФЛ матерей с невысоким доходом.