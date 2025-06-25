В Москве третий месяц дешевеют новостройки

Московские новостройки дешевеют третий месяц подряд, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сервисы рынка недвижимости. Средняя стоимость новых квартир с апреля снизилась на 14% — до 434 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает сервис «Пульс продаж новостроек». У BnMAP.pro данные более сдержанные: минус 6% с февраля.

Бизнес ФМ поговорила с представителями отрасли. Риэлтор Александр Харыбин убежден, что эти данные не отражают реальную ситуацию на рынке.

«Если брать все новостройки по Москве — в полях картофельных, много где еще — может быть, такая статистика есть. Мы следим, в основном, за ликвидными вариантами, за объектами возле метро, в хороших локациях, недалеко от центра, по хорошей цене. С апреля там был хороший рост цен, где-то с ноября — декабря цены выросли на 20-30%, с апреля еще продолжали расти. И сейчас только по некоторым проектам есть скидки, причем по штучным лотам, не по всем. Рынок немножко остывает, но при этом по большинству новостроек в хороших объектах цены остаются гораздо выше, чем в апреле, и большого снижения, тем более на 14%, я не вижу. Вчера была новость, что «ПИК» скинул на 10% цены в Первом Дубровском, но там всего несколько квартир было, и ценники там за однокомнатную квартиру в 31 квадратный метр были вчера 15,5 млн рублей. В этом районе очень высокая цена, трудно говорить, что это суперскидки. Та же ÁLIA, тоже писали, на 22% снизили цены, но я открываю и смотрю, что квартиры по 17 млн рублей за 35 метров и с ключами в 2028 году. То есть с апреля мы выросли как раз на те же 10%, если мы сейчас откатимся хотя бы до апрельских цен по ликвидным лотам, будет очень хорошо, люди этого ждут и надеются, но пока только штучные скидки и распродажи».

Руководитель проекта Dataflat.Ru Александр Пыпин сравнивает методику подсчета цен на новостройки со «средней температурой по больнице».

«Речь идет о том, что было реализовано. Представьте себе, вы пришли в магазин, у вас огурцы по 300 рублей, и помидоры по 200, средняя цена 250 рублей. Покупаете вы только огурцы, средняя цена купленного 200 рублей. А если вы покупаете в другом месте только помидоры, то у вас будет средняя цена 300 рублей. Но при этом ни помидоры, ни огурцы ни подешевели, ни подорожали. Смысл заключается не в том, что они покупали что-то дешевле, чем раньше, а они покупали квартиры, которые дешевые. Поэтому сейчас цены снизились. А в предыдущие месяцы они покупали квартиры, которые были дорогие, поэтому средняя цена была высокой. Никакого снижения цен не происходит, наоборот, цены повышаются».

В Новой Москве новостройки к апрелю подорожали на 5%, а с февраля — почти на 11%, до 267 тысяч рублей за квадрат.