Рост себестоимости строительства «съел» рентабельность застройщиков

Себестоимость строительства в 2024 году выросла на 18%, что фактически соответствует среднему уровню рентабельности застройщиков, сообщил на форуме недвижимости «Движение» президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

«У нас себестоимость растет большими темпами. Можно спорить, как строители считают себестоимость. Но мы понимаем, что даже если смотреть на официальную статистику, которую ведет Минстрой, увеличение себестоимости прошлого года — 18%. Это фактически вся норма рентабельности, которая была «съедена» одним годом», — сказал Глушков.

Финансовые модели, разработанные застройщиками для подачи заявок на проектное финансирование, становятся неактуальными и требуют пересмотра. Банки готовы идти навстречу крупным девелоперам, но небольшим компаниям приходится рассчитывать на собственные силы, добавил президент НОСТРОЙ.

Банки не готовы инвестировать малорентабельные проекты застройщиков, заявил ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, таким образом банки защищают девелоперов от непродуманных решений.

Минстрой разрабатывает проект постановления правительства о субсидировании ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, сообщил на ПМЭФ министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Ставка по разным проектам будет субсидироваться до 6-8%. Это поможет увеличить распроданность жилья, обеспечить финансовую устойчивость застройщиков.