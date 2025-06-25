Орешкин привел в пример застройщиков, избавившихся от долгов

Некоторые девелоперы заранее подготовились к кризису на рынке недвижимости, избавились от долговой нагрузки и сейчас неплохо себя чувствуют, заявил на форуме недвижимости «Движение» замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Они заранее от долгов избавились и в эту ситуацию вошли фактически с нулевой долговой нагрузкой. У них ситуация хорошая. Они спокойно могут выбирать себе новые проекты, выбирать самые лакомые куски», — сказал Орешкин.

Он призвал девелоперов помнить, что «деревья не растут до небес» и «финансы любого проекта нужно считать».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала мнение, что застройщики способны справиться с охлаждением рынка благодаря подушке безопасности. Прибыль строителей за 2024 год выросла почти в 5 раз по сравнению с 2019 годом, пояснила Набиуллина.