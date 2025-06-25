Депутат ГД: те, для кого придумали льготную ипотеку, не могут купить квартиру

Даже при нулевой ставке те, для кого действительно придумана льготная ипотека, купить квартиру не могут. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов на форуме недвижимости «Движение».

По его словам, льготной инвестиционной ипотеки больше не будет и «то, что ее отменят, было понятно».

«Я считаю, надо уже сегодня детально обсуждать, как мы будем жить через год, когда ставка ЦБ существенно снизится и вернется к тем показателям, которые были, 1-1,5 года ранее. <…> Мы всегда готовы рассматривать варианты поддержки рынка, строительства жилья, это очевидно. Это надо делать, но пока не так много конкретных предложений», — отметил депутат Госдумы.

Завершение программы льготной ипотеки и переход Правительства РФ от массового субсидирования спроса на жилье к адресным программам поддержки приведет через 2-3 года к дефициту предложения на рынке жилья. Об этом ранее заявил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев на полях форума недвижимости «Движение» в Сочи.