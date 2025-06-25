Нижегородский опыт в КРТ представлен на форуме недвижимости «Движение»

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поделился опытом региона в комплексном развитии территорий и преобразовании городской среды на всероссийском форуме недвижимости «Движение». Мероприятие стартовало в эти дни в Сочи.

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Сергей Морозов подчеркнул, что комплексное развитие территорий сегодня — ключевой инструмент градостроительного развития региона. Его главное преимущество — предусмотренное еще на этапе мастер-планирования сбалансированное распределение обязанностей для создания комфортной среды для жизни с обеспечением территорий социальной инфраструктурой, транспортной доступностью и благоустройством. На сегодняшний день в Нижегородской области в проработке находится 50 площадок КРТ с градостроительным потенциалом 6,9 млн кв.м на территории более 1000 га. Договоры подписаны по 18 площадкам. В рамках этих договоров согласовано строительство 17 детских садов, трех школ и трех поликлиник, а также восстановление за счет инвесторов десяти объектов культурного наследия.

На вопросе сохранения исторической среды при реализации проектов комплексного развития территорий Сергей Морозов остановился отдельно.

«Говоря о создании комфортной городской среды, не могу не рассказать про проект редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода, который направлен на вовлечение в активную городскую жизнь почти 300 гектаров территории в самом сердце города. Он включает в себя такие проекты, как берего- и склоноукрепление Черниговской набережной, создание парка в Почаинском овраге, реконструкцию улично-дорожной сети Започаинья, строительство ИТ-кампуса. В 2021 году утвержден мастер-план по преобразованию исторического центра города. Ключевой особенностью территории, которую мы планируем развивать, является насыщенность объектами культурного наследия. Их реставрация на Черниговской набережной планируется за счет инвестора, ОКН включают в себя промышленные объекты и многоквартирные дома, 10 из которых уже отреставрировано. С одной стороны, это отражает уникальность локации, с другой — является вызовом как для региона, так и для инвесторов, участвующих в данном проекте», — подчеркнул Сергей Морозов.

Нижегородская область — один из восьми пилотных регионов федерального проекта института развития ДОМ.РФ по вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия В частности, сообщил Сергей Морозов, в конце мая один из инвесторов, участвующих в обновлении Черниговской набережной, получил одобрение Минэкономики РФ в рамках получения льготного кредитного лимита от ДОМ.РФ в объеме 1,6 млрд рублей на проект многофункционального гостиничного комплекса в ОКН «Городская водонапорная станция» в Нижнем Новгороде. Долгие годы этот объект, по сути, был руинами.

Кроме того, регион проводит масштабную работу по совершенствованию законодательства в части ОКН.