Объем выпусков ценных бумаг девелоперов на бирже превысил 258 млрд рублей

Объем выпусков ценных бумаг девелоперов, которые сейчас размещены на Московской бирже, превысил 258 млрд рублей, сообщил на форуме недвижимости «Движение» директор по развитию MOEX Дмитрий Таскин.

«Привлеченные деньги девелоперы используют для пополнения земельного банка. Инвесторы достаточно активно приобретают эти облигации, ориентируясь на качество денежного потока компаний и взвешенные финансовые модели», — заявил Таскин.

Всего на бирже размещено 67 выпусков 21 застройщика. Суммарно эмиссия девелоперских бумаг составляет 6% рынка.

В 2024 году девелоперы разместили облигации на 154 млрд руб. Это в 4 раза больше, чем в 2023 году, сообщили ранее ИА «Движение.ру» в пресс-службе ДОМ.РФ. В прошлом году 17 застройщиков разместили 29 выпусков облигаций. В 2024 году было 45 выпусков от 23 компаний.

В I квартале 2025 года, по данным «Коммерсанта» объем размещений облигаций сократился на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила 15,7 млрд руб.

Несмотря на то, что застройщики стали активнее использовать облигации как финансовый инструмент, их доля на рынке бондов остается невысокой. ДОМ.РФ объяснял это особенностями финансирования работы девелоперов. Основными источниками средств для них являются проектное финансирование и другие банковские кредиты. Облигации занимают лишь третье место в списке. Объём открытых кредитных линий по проектному финансированию в 2024 году превысил 20 трлн руб., а объём облигаций в обращении составил лишь 600 млрд руб.