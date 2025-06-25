Ставку по кредитам застройщикам могут снизить до 12% за счет субсидий

Минстрой на финальной стадии согласования с Правительством программы субсидирования процентной ставки по проектному финансированию для застройщиков. Компании смогут получать в банках кредиты под 12% годовых, сообщил на форуме недвижимости «Движение» заместитель министра строительства Никита Стасишин.

«Мы подготовили в исполнении поручения президента по итогам Госсовета программу по субсидированию процентной ставки до 12% в городах, где живет меньше 100 тыс. человек и эсроу-счета наполнены от 20 до 50%», — сказал Стасишин.

Под субсидирование попадут проекты общей площадью 3,6 млн кв. м. со сроком ввода в 2026-2027 годах. В основном, это стандартные типовые квартиры, не бизнес- и не элитный классы. Программа будет распространена на 39 регионов России.

«Практически согласовались с коллегами в Правительстве. Я думаю, что на следующей неделе досогласуем, внесем», — добавил Стасишин.

Средняя ставка по проектному финансированию в России, по данным ЦБ, составляет около 10%. Вместе с тем, в 2025 году выросла доля кредитов со ставкой более 20%.

Между тем Никита Стасишин отметил, что на такую меру поддержки в городах с населением от 100 тыс. человек рассчитывать не стоит.

Банки закладывают значительные риски в условия финансирования девелоперов, что приводит к завышенным процентным ставкам, заявил ранее вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз. По его словам, базовая ставка редко снижается, даже если девелопер обладает устойчивыми финансовыми показателями.