Банк ДОМ.РФ готовит пилотный выпуск облигаций, привязанный к индексу цен на жилье

Банк ДОМ.РФ анонсировал пилотный запуск облигаций, доходность по которым будет привязана к индексу цен на первичном рынке жилья. Об этом в рамках форума недвижимости «Движение» заявил старший вице-президент финорганизации Александр Аксаков.

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По его словам, индекс рассчитывается на основании количества закрытых сделок в регионах.

«В данном случае это будет Москва и доходность по таким облигациям для инвестора, который в них проинвестирует, будет зависеть от того, как будет развиваться рынок жилья. В случае роста стоимости недвижимости в Москве он будет получать соответствующую доходность», — отметил Аксаков.

Банк ДОМ.РФ также выведет на биржу новый ЗПИФ для участия в проектном финансировании строительства жилья. Инвесторы смогут приобрести долю в кредите, выданном застройщику финорганизацией, и получить часть дохода от этого кредита.

«Мы выбрали надежного застройщика в качестве партнера по нашему пилотному фонду, хороший проект в Москве. Первый выпуск сделаем на 1 млрд рублей. В июле планируем предложить этот продукт инвесторам, выведем его на биржу», — заявил Александр Аскаков.

Ранее Движение.ру рассказывало, что в России планируют начать выпуск облигаций под конкретное строящееся жилье. В итоге любой житель страны сможет покупать облигации — квадратные метры, пока не накопит желаемую площадь квартиры.