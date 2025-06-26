Алюминиевая Ассоциация принимает участие в форуме недвижимости «Движение»

Пятый форум недвижимости «Движение» проходит в Сочи с 24 по 27 июня и уже собрал рекордные шесть тысяч участников.

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Это одна из крупнейших площадок для обсуждения рынка недвижимости. Участники мероприятия — девелоперы, банки, застройщики и производители строительных материалов. В пленарной сессии выступили замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и другие. Всего в рамках форума запланировано более 50 сессий, митапов, круглых столов.

Спикерами форума выступили более 300 человек, среди которых губернаторы, профильные министры и представители органов власти, ведущие девелоперы, архитекторы, градостроители и представители экспертного сообщества. Также участники форума смогли прослушать выступления собственников и CEO значимых игроков рынка. Также в рамках форума состоялся «Слет главных архитекторов и градостроителей», который стал одной из главных дискуссионных площадок на «Движении». В нем приняли участие главные архитекторы городов, представители власти, ведущие девелоперы и эксперты отрасли.

Для форума компания «ПРОСТО ТЕНТ», входящая в состав Алюминиевой Ассоциации построила двухэтажный быстровозводимый алюминиевый павильон с лекториями, в котором также проходит выставочная часть. Со своими стендами представлены компании-участники Алюминиевой Ассоциации — Алютех, Татпроф, Сибалюкс. На время проведения мероприятия павильон стал продолжением многофункционального концертного комплекса «Роза Холл» и состоит из двухуровневых алюминиевых конструкций. Также «ПРОСТО ТЕНТ» представила свой новый продукт, мобильные переговорные комнаты, которые являются местом для встреч и деловых переговоров.

Быстровозводимый павильон, установленный в центре горного туристического кластера Сочи, производится по отечественным технологиям из материалов, сделанных в России. В частности, алюминиевые конструкции изготавливаются на Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ).

Доля потребления алюминия в строительстве превышает 25%, поэтому Алюминиевая Ассоциация на протяжении 10 лет уделяет особое внимание развитию данного направления, предлагая отрасли весь спектр алюминиевых инновационных решений для современного строительства, благоустройства, городской, дорожной и транспортной инфраструктуры. Характеристики материалов на основе алюминиевых сплавов делают их незаменимыми при реализации любых архитектурных проектов. Алюминиевая Ассоциация совместно с компаниями-членами в короткие сроки проходит путь по созданию и выводу на рынок новых решений и продуктов.

С 2024 года компании, входящие в состав Алюминиевой Ассоциации, активно развивают проекты быстровозводимого строительства разного направления, что крайне актуально в настоящее время, т.к. позволяют значительно экономить средства бюджетов при высоком качестве строительства и эксплуатации. Так, аэропорт в городе Сухум был построен в рекордные сроки, в ближайшее время сдается терминал в городе Горно-Алтайск.

Форум недвижимости «Движение» проводится для застройщиков и производителей в Сочи на курорте «Роза Хутор» с 24 по 27 июня 2025 года. С 2020 года мероприятие ежегодно объединяет тысячи профессионалов отрасли, служит платформой для коммуникации, обмена опытом, развития бизнеса.