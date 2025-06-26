Россияне рассказали о своем отношении к использованию электросамокатов

Почти каждый пятый россиянин (18 процентов) получал травмы во время катания на электросамокате, при этом страхуются от подобных ситуаций только 13 процентов активных пользователей этого вида транспорта. Об этом узнали медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование в рамках совместного опроса.

Регулярно ездят на электросамокатах 20 процентов россиян — из них 49 процентов катаются на них ради развлечения, а 45 процентов используют их как удобный и быстрый способ добраться до метро или нужного места. Остальные 6 процентов применяют этот транспорт в своей работе. Интересно, что больше половины, 55 процентов опрошенных, имеют свои самокаты, а 45 процентов арендуют их через кикшеринговые сервисы.

С происшествиями при езде на электросамокатах сталкивались 18 процентов респондентов: 95 процентов из них отделались ушибами и ссадинами, остальные 5 процентов получали вывихи, переломы или более серьезные травмы. Несмотря на риски, только 13 процентов пользователей самокатов оформили страховку от несчастных случаев. Остальные 87 процентов остаются без защиты, хотя страховые программы могли бы покрыть расходы на лечение и реабилитацию.

По данным СберСтрахования с 26 марта по 15 ноября 2024 года – в сезон проката электросамокатов, компания получила почти 17 тысяч заявлений в связи с травмами, куда в том числе входят и инциденты во время катания. В этом году прокат электросамокатов стартовал раньше, 15 марта — с этого момента граждане направили в компанию более 7 тысяч заявлений о травмах.

«Электросамокаты очень полюбились людям благодаря удобству, мобильности и доступности. Но езда на них, как и на любом другом средстве передвижения требует внимательности и аккуратности — даже падения на небольшой скорости могут привести к серьезным последствиям для здоровья, отразиться на трудоспособности и финансах. Так, 22 процентов опрошенных, столкнувшихся с травмами при катании, рассказали, что потратили на лечение и восстановление более 15 тыс. рублей. Избежать незапланированных трат и минимизировать расходы в подобных ситуациях поможет страховой полис, он обеспечит финансовую поддержку при форс-мажоре и станет отличным подспорьем в активных летних развлечениях», отметил директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co с 11 по 19 июня 2025 года, в нем приняли участие 43 633 пользователя.