Smart Ranking: рынок онлайн-ресурсов с объявлениями в РФ в 2024 году вырос на 14%

Российский рынок классифайдов (онлайн-ресурсов с объявлениями) в 2024 году вырос на 14%, достигнув 167 млрд рублей. Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство Smart Ranking (имеется в распоряжении ТАСС).

"В 2024 году российский рынок классифайдов вырос на 14%, достигнув 167 млрд рублей. Рост связан с развитием собственной логистики у классифайдов, а также с развитием других направлений, среди которых - поиск работы. Ключевые тренды рынка: рост мобильного трафика, персонализация и достижение зрелости", - говорится в сообщении.

Среди вызовов, с которым столкнулись классифайды, - фейковые объявления и DDOS-атаки. Как рассказал Smart Ranking директор по развитию бизнеса сервиса Gde.ru Виталий Семенов, главной проблемой для участников рынка становится большой объем мошеннических и фейковых объявлений, а также мошеннические действия по отношению к тем, кто разместил объявление. Кроме этого, становится дороже привлекать новых пользователей, а спад пользовательского интереса негативно сказывается на выручке классифайдов из сферы недвижимости.

При этом в агентстве отметили, что в 2024 году российские классифайды активно инвестируют в развитие логистической инфраструктуры, стремясь обеспечить более удобную и безопасную доставку товаров для пользователей.

По данным Smart Ranking, лидером по выручке среди классифайдов в 2024 году стал Avito. Второе место заняли классифайды "Яндекса" ("Яндекс Недвижимость", "Яндекс Услуги", "Яндекс Аренда" и Auto.ru), на третьем - онлайн-сервис для поиска и аренды недвижимости ЦИАН.