Спрос на аренду офисов в Москве упал на 50%

Рынок офисной недвижимости в Москве встал на паузу. За пять месяцев 2025 года в столице арендовано 557 тыс. кв. м площадей, что на 50% меньше, чем за аналогичный период в 2024-м.

Об этом в рамках форума недвижимости «Движение» заявила Наталья Никитина, руководитель департамента офисной недвижимости CMWP.

«Если говорить простым языком, клиенты ничего не арендуют, потому что нет того, что им хочется арендовать, или это очень дорого. Они ходят, смотрят, но сделок крайне мало. И остаются в своих помещениях, а если нужно расширение, отправляют людей на удаленку», — отметила она.

Наталья Никитина заявила, что средневзвешенная базовая ставка аренды в офисах Москвы выросла на 30% и достигла 28,39 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

«Если мы говорим про центр, классы А и B, то это 50-80 тыс. руб. за "квадрат" без НДС и без операционных расходов. Такие ставки бизнес не тянет. Денег у бизнеса по факту нет», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, единственное, что задает некий тренд и динамику рынку — это продажи, причем в сегменте маленьких помещений, то есть по цене до 100 млн руб.

Ранее Движение.ру рассказывало, что до 2035 года в Москве построят 12 млн кв. метров новых офисов. Четверть этого объема, 3 млн кв. метров, появится в ключевых деловых районах столицы — Большом Сити, Москва Сити, на Ленинградском проспекте и т. д. Это в два раза больше, чем возвели на этих территориях с 2013 года (1,4 млн кв. метров).