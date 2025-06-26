93% работодателей в стройотрасли испытывают нехватку навыков у рабочих

На рынке строительства фиксируется дефицит не столько кадров, сколько навыков. О нехватке последних заявили 93% работодателей, заявила на полях форума недвижимости «Движение» директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

По ее словам, 39% навыков изменятся в течение пяти ближайших лет. Нина Осовицкая также рассказала, что 55% компаний ожидают увеличения затрат на персонал в 2025 году.

Между тем, соискатели на специальности в строительстве чувствуют себя комфортно и их настроения продолжают расти.

«Несмотря на то, что вроде бы экономика замедлилась, а вакансий стало меньше, тем не менее, во втором квартале 2025 года люди говорят, что только лучше себя чувствуют и проблем с поиском работы у них нет. У них есть ощущение, что работу можно найти всегда и позиция, что снижать свои зарплатные ожидания не стоит», — отметила Осовицкая.

Ситуация с кадрами на строительном рынке стремится к равновесию, но дефицит сохраняется. В 29 субъектах РФ отмечается нехватка специалистов, в девяти из них нет и трех резюме на вакансию.

Подробнее о трендах и прогнозах на рынке труда в строительной отрасли в 2025 году — в материале Движение.ру.