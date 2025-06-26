Эксперт рассказал о наигравшихся в рассрочку застройщиках

Lenta.ru

Доля сделок с рассрочками на первичном рынке жилья за полгода упала на 20 процентных пунктов и сейчас составляет 10 процентов. Об этом заявил директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев, сообщает РИА Новости.

Эксперт рассказал о наигравшихся в рассрочку застройщиках
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Он предполагает, что во втором полугодии 2025 года доля таких сделок не превысит 20 процентов.

«Застройщики в историю с рассрочками немножко наигрались», — прокомментировал ситуацию Зайцев.

По его словам, компании набрали очень большой объем рисковых кредитов, и теперь решили выдавать рассрочку точечно.

При этом рассрочка все равно будет продолжать действовать на рынке — она понадобится, когда застройщики будут продавать готовые квартиры. Он также добавил, что такой метод расчета актуален для определенной категории покупателей, например, для премиум-сегмента.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Дедков предрек продолжение роста цен на квартиры в новостройках России. Это произойдет за счет сокращения количества строящихся домов.