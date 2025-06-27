Малым городам России нужна стратегия управляемого сжатия — мнение

Малым городам в России нужна стратегия управляемого сжатия. Об этом на форуме недвижимости «Движение» заявила РИА Новости урбанист и глава бюро Master’s plan Юлия Зубарик.

По ее словам, из 1 125 городов в стране население в 800 не превышает 50 тыс. человек. При этом люди стремятся из них уехать. Зубарик отмечает, что предотвратить превращение городов в депрессивные пустыри поможет стратегия управляемого сжатия.

В пример она привела американский Детройт, где начали делать парки на заброшенных территориях. Аналогичный опыт был и в Воркуте, где оставили три жилых квартала, но сумели сохранить научный центр.

«Но, если говорить о каком-то общем подходе, то я считаю, что выживут только те малые города, где удастся спасти производство — сфера туризма спасет не больше 10-15% городов. Ведь в 20 веке в Советском Союзе в России было создано 23% новых городов, и все они формировались под конкретную индустриальную деятельность», — отметила она.

По данным на 1 января 2025 года, в России числится 17 051 населенный пункт. За год их количество сократилось на 696, подсчитало Движение.ру на основе данных Росстата.

Покупателей жилья к 2030 году будет на 30 меньше. Такое мнение на полях форума недвижимости «Движение» высказала профессор географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич. По ее словам, почти везде в стране фиксируется естественная убыль населения и «людей больше не будет».