Россияне перестали бояться квартир на первом этаже

Многие жители РФ во время опроса пересмотрели свое мнение о квартирах на первых этажах и без балконов.

Специалисты инвестиционной компании "ФЛИП" поделились результатами опроса, в котором приняли участие почти три тысячи россиян. Эксперты узнавали мнение граждан о некоторых стоп-факторах при покупке недвижимости. Оказалось, что многие из них пересмотрели свое мнение на счет жилья на первых этажах домов. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

– Первый этаж ранее отпугивал 47% опрошенных россиян, теперь эта доля сократилась до 21%, – передает СМИ.

Также граждане поделились своими предпочтениями о наличии балкона в квартире. Ранее жилье без балкона были не готовы рассматривать 42% опрошенных, а теперь – не более 18% респондентов.

Однако в среднем опрошенные россияне желают жить в двух – или трехкомнатной квартире площадью 50–60 кв. м на четвертом-шестом этаже