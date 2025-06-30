В России предложили изменить порядок выдачи семейной ипотеки

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила изменить порядок выдачи семейной ипотеки, ограничив ее регионом проживания заемщика. Соответствующее заявление она сделала на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Матвиенко отметила, что по итогам 2024 года более 50% кредитов в рамках льготной семейной ипотеки пришлось всего на четыре региона — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом более 40% из них были взяты вне этих регионов проживания.

«Естественно, обычную ипотеку любой гражданин может взять в любом регионе РФ, это его законное право. А льготная семейная ипотека все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания. Она должна быть доступна в каждом регионе, она не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях», — добавила Матвиенко.

В связи с этим председатель Совфеда предложила изменить постановление правительства о льготной ипотеке, дополнив его требованием о выдаче кредитов «на приобретение или строительство жилья на территории субъекта, в котором зарегистрирован заемщик».