Стало известно, охладится ли ипотечный рынок в России

1 июня 2024 года прекратила свое действие программа ипотеки с господдержкой на новостройки под 8% годовых. Издание kp.ru выяснило, ожидать ли «охлаждения» рынка.

Газета напоминает о том, что правительство продлило мораторий на взыскание неустоек с застройщиков за срыв сроков строительства до конца 2025 года, чтобы избежать банкротств компаний. Это усложняет ситуацию для дольщиков, которые вынуждены арендовать жилье.

По словам Константина Апрелева, вице-президента Российской гильдии риэлторов, единственный способ сделать новостройки доступнее — изменить схему финансирования. Предлагается использовать эскроу-счета: часть суммы выплачивается сразу, часть — после завершения строительства. Это защитит права покупателей и снизит риски для застройщиков, отметил собеседник.

Александр Цыганов, завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета, считает, что цены на жилье не упадут из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Основной фактор роста цен — нехватка квадратных метров и стремление россиян сохранить и приумножить капитал через недвижимость. В крупных городах цены на качественное жилье будут расти в соответствии с инфляцией, полагает специалист.

По мнению экспертов, снижение цен возможно на жилье с недостатками (неудачная локация, плохая планировка) или в регионах с развивающейся экономикой. Однако для этого нужно тщательно выбирать параметры жилья и быть готовым к компромиссам, считают они.